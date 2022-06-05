الرئيس الروسي يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سُلّمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

أكد بوتين أنه في حال تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى "عندها سنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أنه سيقوم بضرب أهداف جديدة في حال سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى "إطالة النزاع".

وأكد بوتين أنه في حال تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى "عندها سنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن"، بحسب ما جاء في مقتطفات من مقابلة تبثها شبكة "روسيا 1" التلفزيونية مساء الأحد.

ولم يحدد بوتين المدى الذي سيدفع موسكو إلى التحرك ولا الأهداف التي قد يتم استهدافها.

واعتبر بوتين أن "لا جديد" في الوقت الحاضر بالنسبة للأسلحة الأميركية المرسلة إلى كييف، مضيفا أن القوات الأوكرانية تملك حاليا "أنظمة مماثلة من صنع سوفياتي أو روسي مثل صواريخ غراد وسميرتش".

وتابع بوتين أن مدى الصواريخ "لا يتوقف على المنظومة نفسها، بل على الصواريخ المستخدمة" مضيفا "ما نسمعه ونفهمه اليوم أن الأمر يتعلق بصواريخ يتراوح مداها بين 45 و70 كلم" في إشارة إلى صواريخ هيمار الأميركية، مشيرا إلى أن عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف "هدفها الوحيد إطالة النزاع المسلح بأكبر قدر ممكن".

وصدرت هذه التصريحات بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة قرارها تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى يمكن أن تصيب أهدافا على بعد حوالى ثمانين كلم.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن هذا المدى أبعد بقليل من مدى المنظومات الروسية المماثلة، ما سيسمح لكييف بضرب المدفعية الروسية مع البقاء خارج مرمى نيرانها.

غير أن الرئيس الأميركي جو بايدن استبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف.