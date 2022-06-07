سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يطالب الأخيرة بتوفير القبة الحديدية لمواجهة الصواريخ الروسية

مقتل 40 ألف مدني أوكراني، وأجبر 12 مليونًا على ترك منازلهم. من بينهم، لجأ 5 ملايين إلى الخارج وتشرد 7 ملايين

عقد السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك، السوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في تل أبيب لتشجيع إسرائيل مرة أخرى على أن تكون أكثر سخاء في مساعدة بلاده في حالة حرب، "لا سيما فيما يتعلق بالتسلح"

وفي معرض حديثه انتقد يفغين كورنيتشوك إسرائيل على "بقائها في منطقة الراحة وبرفضها الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لأوكرانيا"وقال"نطالب إسرائيل بأداة دفاعية مماثلة للقبة الحديدية. مثلما تحمي إسرائيل مواطنيها من نيران حماس، من واجبنا حماية مواطنينا من العدوان الروسي".

كما شجب السفير الأوكراني "التناقض بين أقوال وأفعال إسرائيل"، مشيرا إلى أن "كييف تلقت حتى الآن 10 في المئة فقط من كمية الخوذات والسترات الواقية التي تعهدت إسرائيل بتوفيرها"، وطالب إسرائيل "الترحيب بالجنود المبتورين في مستشفياتها لتجهيزهم بأطراف اصطناعية"، مؤكدا أن 250 جنديا استفادوا بالفعل من مثل هذا العلاج في عدة دول أوروبية.

وخلص السفير إلى أن "الاعتبارات الأخلاقية يجب أن تعطى الأولوية في قرارات الحكومة الإسرائيلية ، مثل الديمقراطيات الأخرى في العالم".

ووفقًا للبيانات التي قدمها كورنيشوك، تسببت الحرب حتى الآن في مقتل 40 ألف مدني أوكراني، بينما أجبر 12 مليونًا على ترك منازلهم. من بينهم، لجأ 5 ملايين إلى الخارج وتشرد 7 ملايين داخل البلاد"