الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تريد انتصاراً في ساحة المعركة قبل أي مفاوضات

وصرح الرئيس الأوكراني لصحيفة فايننشيل تايمز البريطانية اليومية، "يجب أن يكون النصر قبل كل شيء في ساحة المعركة"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد أن تنتصر على روسيا "في ساحة المعركة" قبل أي تفاوض على السلام.

وصرح الرئيس الأوكراني لصحيفة فايننشيل تايمز البريطانية اليومية، "يجب أن يكون النصر قبل كل شيء في ساحة المعركة"، مكررًا أن بلده بحاجة إلى كمية من الأسلحة توازي على الأقل تلك المتوافرة للروس"، مضيفا "في الوقت الحالي، لا يمكننا المضي قدمًا بطريقة قوية" من دون تحمّل خسائر فادحة، داعياً حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى توفير المزيد من الأسلحة لبلده.

ورداً على سؤال حول ما الذي تعتبره أوكرانيا "انتصارًا" في الحرب، رأى زيلنسكي أن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير سيكون "انتصارًا جدياً موقتًا" قبل نهاية احتلال البلاد بالكامل.

تلا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 صراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو، الذين سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، قبل بدء الغزو الروسي.

ورداً على سؤال عن المحادثات مع روسيا المتوقفة منذ نهاية آذار/مارس، أجاب الرئيس الأوكراني أنه "لم يغيّر" موقفه من حقيقة أن "أي حرب يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات".

وقال "أنا مستعد للمحادثات المباشرة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، سواء رغبت بذلك أم لا، لكن إذا كنا سنناقش انهاء الحرب وليس أي شيء آخر". وأضاف "أنا مستعد لذلك. أعتقد أنه لا يوجد أحد آخر للتحدث معه في روسيا".