الرئيس البولندي: "التحدث مع بوتين؟ يشبه التحدث مع هتلر"

انتقد الرئيس البولندي قيام قادة فرنسا والمانيا اجراء مكالمات مع الرئيس الروسي حول اوكرانيا

هاجم الرئيس البولندي اندجي دودا اليوم زعماء فرنسا وألمانيا بسبب إجرائهم عدد من المكالمات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن "هذا مثل إجراء مكالمة هاتفية مع أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف دودا خلال مقابلة نشرت في قناة اليوتيوب الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية "أن مثل هذه المكالمات تعطي الشرعية للشخص المسؤول عن الجرائم التي نفذها جيشه في أوكرانيا".

وتسائل دودا "هل تحدث أحد بهذا الشكل خلال الحرب العالمية الثانية مع هتلر؟" وتابع :"هل قال أحد ما مرة إنه يجب إنقاذ كرامة هتلر؟ إنه يجب ادارتها بصورة لا تهينه؟ لم أسمع مثل هذه الأصوات".

ويشار الى أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قام المستشار الألماني اولف شولتس والرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون بالقيام بعدة مكالمات، واحدة تلو الأخرى مع بوتين، ماكرون أثار غضب أوكرانيا حينما صرح أنه يجب عدم "إهانة" روسيا، للحفاظ على احتمال التوصل لحل ديبلوماسي معين.