جمهورية دونيتسك الانفصالية تطالب بإعدام مغربي وبريطانيين حاربوا إلى جانب أوكرانيا

طالب والد الشاب المغربي بتسليم ابنه إلى سلطات بلاده، وفقا للقوانين الدولية، باعتباره "أسير حرب"

تجري في عاصمة "جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية، محاكمة شاب مغربي، توجه إلى أوكرانيا لطلب العلم، ثم انخرط في الجيش الأوكراني، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وإرهاب على أراضيها" بحسب النشر الخميس، في موقع الصباح.

والتمس ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة إدانة المغربي بالإعدام، بسبب انضمامه إلى الجيش الأوكراني وقتاله ضد الجيش الروسي، إضافة إلى "التحضير لهجمات عدائية ضدها. وتزعم السلطات العسكرية في الجمهورية أن المغربي التحق بالجيش الأوكراني بموجب عقد، ويواجه إلى جانب بريطانيين شون بينر وأندرو هيل، تهما ثقيلة تفضي إلى الحكم عليهم بالإعدام، خاصة أن ممثل الادعاء العام، صرح أن القضية تم نقلها إلى إحدى محاكم الجمهورية للنظر فيها، وتم تقديم الأسرى على أنهم "المرتزقة الأجانب".

وذاع صيت المغربي بعد انتشار مقطع فيديو بثه “يوتوبر” روسي شهير يرافق جيش بلاده، طرح فيه أسئلة على المغربي، وكشف معطيات حول اسمه، وعمله، وواقعة الأسر. وصرح الشاب بأنه يشتغل ضمن وحدة المشاة البحرية الأوكرانية، بعد دراسته لهندسة الفضاء، في معهد كييف للتكنولوجيا. وعن لحظة أسره، كشف "إبراهيم.ب" أنها كانت لحظة صعبة، موضحا "شعور مخيف أن يكون الشخص الذي أمامك على قرابة متر منك هو عدوك، حيث كنت تراه سابقا من بعيد، تحاول قتله ويحاول قتلك".

من جهته، طالب والد الشاب المغربي بتسليم ابنه إلى سلطات بلاده، وفقا للقوانين الدولية، باعتباره "أسير حرب". وأضاف أنه لم يتصور أن تكون نهاية رحلة ابنه لطلب العلم في أوكرانيا بهذا الشكل. وقال لوسائل الإعلام: "ابني كان متفوقا في دراسته ويتحدث أكثر من خمس لغات، منها الإنجليزية والروسية، بسبب أنه كان ينوي دراسة علوم الفضاء بموسكو، لكننا اخترنا كييف بسبب انخفاض التكاليف".