فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية لفك الحصار" عن ميناء أوديسا الأوكراني

فرنسا:"نحن في تصرف الاطراف لبلورة عملية تتيح الوصول الى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور"

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن استعداد باريس للمشاركة في "عملية" تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية الى البلدان التي تحتاج اليها.

وقال مستشار بالرئاسة الفرنسية، في تصريحات صحفية: "نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر".

وتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ولا سيما ميناء أوديسا، بوقف تصدير الحبوب وخصوصًا القمح الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدِّر عالمي له قبل الحرب.

ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم تزداد سوءا وقد أثرت على 1.6 مليار شخص".وأضاف خلال تقديمه التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات النزاع: "إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع".

وحذر أنه "بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم تهدد الحرب بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية".