الرئيس الأوكراني يؤكد بذل بلاده كل ما بوسعها لوقف الهجوم الروسي

وأردف زيلينسكي في رسالته "يجب ألا ندع العالم يصرف انتباهه عما يجري في ساحة المعركة".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن قوات بلاده تبذل كل ما بوسعها لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية أن "معارك صعبة جدا" تدور في منطقة دونباس، مضيفا أن "روسيا تريد تدمير كل مدينة في دونباس، كل واحدة بدون مبالغة. على غرار فولنوفاخا وماريوبول".

وتابع زيلينسكي في رسالته أن "القوات الأوكرانية تبذل كل ما بوسعها لوقف هجوم المحتلين بقدر ما تمكنها الاسلحة الثقيلة والمدفعية الحديثة من ذلك" مؤكدا "هذا كل ما طلبناه وما زلنا نطلبه من شركائنا".

وأردف زيلينسكي في رسالته "يجب ألا ندع العالم يصرف انتباهه عما يجري في ساحة المعركة".

وأعلنت كييف شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون التي احتلتها روسيا بشكل شبه كامل منذ الأيام الأولى من الغزو، وتخشى كييف أن تضمها موسكو.

وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة المحتلة تمكنت من السيطرة على قوات روسية و"استولت على معداتها من اسلحة وأجهزة اتصال".

كما تدور معارك شديدة في منطقة ميكولاييف المجاورة لأوديسا، حيث شدد الحاكم المحلي على ضرورة تقديم مساعدة عسكرية دولية عاجلة.

وقال فيتالي كيم "الجيش الروسي أقوى، لديهم كمية كبيرة من المدفعية والذخائر. إنها حرب مدفعية في الوقت الحاضر ... ونحن نفدت ذخيرتنا" مشددا على أن "مساعدة أوروبا وأميركا مهمة جدا جدا لأننا بحاجة فقط إلى ذخائر للدفاع عن بلدنا".

وقال زيلينسكي في رسالته "يجب ألا ندع العالم يصرف انتباهه عما يجري في ساحة المعركة".