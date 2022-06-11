تسليم أول جوازات سفر روسية لسكان من جنوب أوكرانيا

وبحسب وكالة تاس الرسمية، تسلم 23 من سكان خيرسون جواز سفر روسيا خلال حفل أقيم، وفق "إجراء مبسط"

قامت روسيا اليوم السبت، بتسليم أول جوازات السفر الروسية لسكان من مدينة خيرسون التي تحتلها قواتها في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وبحسب وكالة تاس الرسمية، تسلم 23 من سكان خيرسون جواز سفر روسيا خلال حفل أقيم، وفق "إجراء مبسط" أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية أيار/مايو.

ونقلت الوكالة عن فولوديمير سالدو، رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة، قوله إن "جميع سكاننا في خيرسون يريدون الحصول على جواز سفر وجنسية (روسية) في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا، "أنها حقبة جديدة تفتح لنا (...) إنها أهم وثيقة يمتلكها الإنسان في حياته".

وبحسب السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، فقد تم اختيار موعد إصدار جوازات السفر الروسية الأولى هذه بالتزامن مع عطلة يوم روسيا، 12 يونيو/حزيران، وهو عيد للاحتفال باستقلال البلاد.