الرئيس الأوكراني يطالب بأسلحة عصرية والرئيس الفرنسي يعتزم زيارة كييف

شدد زيلينسكي على الحاجة الملحة للحصول على أسلحة في وقت أفادت كييف عن مقتل المئات من جنودها يوميا.

يواصل الرئيس الأوكراني الضغط على الدول الغربية لتزويد بلاده بأسلحة "عصرية" لوقف ارتفاع الكلفة البشرية "المروعة"الناجمة عن الهجوم الروسي في ما يُنتظر وصول الرئيس الفرنسين اليوم الثلاثاء، إلى رومانيا لتفقد 500 جندي فرنسي نُشروا في قاعدة لحلف شمال الأطلسي منذ بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا.

وتتزامن محاولات زيلينسكي في الضغط مع عزل مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، عن سائر أراضي أوكرانيا بعد تدمير آخر جسر يربطها بمناطق أخرى.وقال زيلينسكي في كلمته اليومية مساء الإثنين إن "التاريخ العسكري سيذكر بالتأكيد معركة دونباس كواحدة من أعنف المعارك في أوروبا".

وشدد على الحاجة الملحّة للحصول على أسلحة في وقت أفادت كييف عن مقتل المئات من جنودها يوميا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن "وحدها مدفعية عصرية ستضمن لنا أفضلية"، معربًا عن ثقته بقدرة جيشه على "تحرير الأراضي بما في ذلك ماريوبول والقرم".وتابع: "نحن بحاجة فقط إلى ما يكفي من الأسلحة لضمان كل ذلك.. شركاؤنا يملكونها".

فوي السياق تأتي زيارة ماكرون لرومانيا تتبعها زيارة دعم أخرى إلى مولدوفا ومن المحتمل أن يزور كييف أيضا في ظل الترقب المخيم منذ أسابيع، قد يقوم ماكرون بزيارته لأوكرانيا قريبا برفقة المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بحسب وسائل إعلام في برلين وروما.

أقرّت القوات الأوكرانية الإثنين بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع.