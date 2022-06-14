وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن كييف حصلت على نحو 10 في المئة من الأسلحة التي تطالب الغرب بها

وقالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار للتلفزيون الأوكراني "أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقّت "نحو 10 في المئة من الأسلحة" التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار للتلفزيون الأوكراني "أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا"، مضيفة "لن نتمكّن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا".

واعتبرت آنا ماليار أن يجب "تحديد مهل واضحة (لتسليم الأسلحة)" لأن "كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا"، مؤكدة"لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا" لا سيّما في الشرق في دونباس حيث يتقدّم الروس تدريجيًا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك.

ودعت ماليار إلى وضع "جدول زمني دقيق (...) في المستقبل القريب" والحفاظ على "إرادة شركائنا الغربيين" في دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددًا الدول الغربية على إرسال "المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (...) بشكل أسرع" لأن "الروس لديهم عشرة أو مئة مرة أكثر".

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحافيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني "ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرّعة".

وتابع "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة" التي يرسلها الغربيون، مضيفا "إذا مُنحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم".