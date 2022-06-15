أوكرانيا تطلب قرضا ماليا بقيمة نصف مليار دولار من إسرائيل

اوكرانيا تحاول تصليحها اقتصادها المتضرر بشدة جراء الحرب مع روسيا وطلب قرضا من أكثر من دولة

قدمت الحكومة الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية للحصول على قرض بقيمة نصف مليار دولار بشروط تفضيلية، وذلك لمساعدة اقتصادها، المتضرربشدة، للنجاة خلال الحرب مع روسيا، جاء هذا بحسب النشر في موقع "واينت" الإخباري.

الطلب وصل عن طريق رسالة رسمية قام السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنشوك الى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت باسم رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهل.

ويشار الى أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي توجهت لها إسرائيل بطلب قرض، حيث قدمت طلبا مماثلا الى اليابان والتي بدورها منحتها 600 مليون دولار، في حين قدمت ألمانيا لها قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكندا قدمت 800 مليون دولار.

كورنشوك أكد لموقع "واينت" تقديم طلب القرض وقال :"هذا ليس مبلغا كبيرا بالنسبة لدولة إسرائيل، آمل أن ينظر رئيس الحكومة الى الأمر بايجابية". ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت رد قائلا :"رسالة السفير الأوكراني تم استلامها ، والجواب سنقدمه بعد فحص الموضوع".