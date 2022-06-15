الجيش الروسي يؤكد تدمير مخزن أسلحة لحلف الناتو في غرب أوكرانيا، والرئيس الفرنسي يرى من الضروري إجراء محادثات جديدة مع كييف

قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية

اعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه دمر مخزن أسلحة في غرب أوكرانيا التي حصلت عليها من حلف شمال الأطلسي، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغربيين إلى تسريع الإمدادات إلى بلاده.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "صواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر دمرت بالقرب من بلدة زولوتشيف مخزناً لذخيرة أسلحة أجنبية قدمتها دول حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، وخاصة مدافع الهاوتزر M777 من عيار 155 ملم".

ومن جانب آخر، قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية في دونباس "تنتظر قرارا" الأربعاء بشأن تسريع تسليمها أسلحة ثقيلة من قبل حلفائها الغربيين.

وكتب ميخائيلو بودولياك في تغريدة على تويتر إن "ميزان المدفعية بين روسيا وأوكرانيا هو عشرة مقابل واحد وأتلقى رسائل يوميا من مقاتلين يقولون "نحن صامدون أبلغونا بدقة متى ستصل ألأسلحة"، مضيفا قبيل اجتماع في بروكسل لعدد من هؤلاء الحلفاء بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول هذا الموضوع "أحيل السؤال (...) بروكسل، ننتظر قرارا".

وكانت روسيا دعت الأوكرانيين إلى إنهاء "مقاومتهم العبثية" في سيفيرودونيتسك واقترحت إقامة "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين صباح اليوم الأربعاء لكنها لم تحصل على رد من كييف التي حثت من جهتها مواطنيها إلى "الصمود".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية إن "ممرا إنسانيا سيفتح (...) في 15 حزيران/يونيو"، أي الأربعاء، مؤكدة أنها ستضمن "إجلاء كل المدنيين من دون استثناء بأمان".

وقال رئيس إدارة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن "بين 540 و560 شخصا" يحتمون في أقبية مصنع أزوت الكيميائي الواسع الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة الصناعية في شرق أوكرانيا.

ودعت الوزارة الروسية الأوكرانيين إلى رفع العلم الأبيض للإشارة إلى قبولهم بهذا الاقتراح وإنهاء "المقاومة العبثية".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البعيد عن القبول بذلك، دعا مواطنيه مساء الثلاثاء إلى "الصمود" في منطقة دونباس "الحيوية" في نظره والتي ستتوقف عليها تتمة الحرب التي شنتها موسكو في 24 شباط/فبراير ضد بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة على تطبيق تلغرام إن "البقاء في دونباس أمر حيوي (...) والدفاع عن المنطقة ضروري لمعرفة من سيسيطر عليها في الأسابيع المقبلة".

ومن جانب آخر، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أنّ من الضروري إجراء "محادثات جديدة" مع أوكرانيا، من دون أن يؤكد ما إذا كان سيزور كييف، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام سابقاً.

وقال ماكرون في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا "هناك وضع جيوسياسي غير مسبوق على أبواب اتحادنا الأوروبي، إذاً نعم، لكلّ هذه الأسباب وللسياق السياسي والقرارات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، يجب إجراء المزيد من النقاشات المعمّقة والمزيد من التقدّم".

وفي تصريح إلى جانب الرئيس الروماني كلوس يوهانس، أضاف ماكرون "أظن أننا نمرّ في لحظة يجب أن نرسل خلالها إشارات سياسية واضحة، نحن الاتحاد الأوروبي، إلى أوكرانيا والشعب الأوكراني ضمن السياق الذي يقاوم فيه بأسلوب بطولي منذ أشهر عدة".