تركيا تجدد رفضها لانضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو""ما لم يتخذا خطوات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب"

إردوغان:"لن يتغير موقفنا حيال انضمام البلدين للحلف الأطلسي ما لم يتخذا خطوات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب"

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تأكيد موقف بلاده الرافض لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وقال "لن يتغير موقفنا حيال انضمام البلدين للحلف الأطلسي ما لم يتخذا خطوات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب".

و أفاد الرئيس التركي بأن بلاده "على دراية بالمؤامرة التي تحاك ضدها عبر اليونان" موضحا أن "تركيا ستواصل تعزيز وجودها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي"

جاء تصريحات إردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة، وفق ما نقله الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".

وقبل أيام حذر أردوغان، اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

بدوره، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "السويد وفنلندا على استعداد للعمل مع تركيا بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة بشأن الإرهاب" وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الحلف يعمل حاليا "بنشاط" حول الخطوات التالية في عملية انضمام السويد وفنلندا إليه.