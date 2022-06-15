في خطوة غير مسبوقة: رئيس الوزراء الياباني ينوي المشاركة في قمة حلف الأطلسي

واليابان ليست عضوًا في الناتو ودستورها سلميّ، لكنّها حليف وثيق للولايات المتحدة ودولة عضو في مجموعة السبع

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء، أنه سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستُعقد أواخر حزيران/يونيو في مدريد، في خطوة غير مسبوقة لرئيس حكومة ياباني. واليابان ليست عضوًا في الناتو ودستورها سلميّ، لكنّها حليف وثيق للولايات المتحدة ودولة عضو في مجموعة السبع وتشارك في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وتأتي قمة الحلف السياسي العسكري المقررة من 28 إلى 30 حزيران/يونيو في مدريد، في ظل الحرب الطاحنة التي تدور في أوكرانيا. وستشارك أيضًا في قمة مدريد، كل من السويد وفنلندا اللتين تتطلعان إلى الانضمام إلى الناتو، إضافة إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، في خطوة غير مسبوقة أيضًا بالنسبة لسيول.

وقال كيشيدا للصحافة "بصفتها الدولة الآسيوية الوحيدة العضو في مجموعة السبع، يتمّ اختبار القدرات الدبلوماسية لليابان"، مذكّرًا بأنه لا يجب التسامح مع محاولات تغيير الوضع القائم بشكل أحادي وبالقوة "في أي مكان في العالم".

وأضاف أن مشاركته في قمة الناتو ستكون "سابقة لرئيس حكومة ياباني"، مشيرًا إلى أنه يعتزم تسليط الضوء في هذه المناسبة على الروابط بين المخاوف الأمنية في أوروبا وفي آسيا، حيث تثير الطموحات الجيوسياسية للصين، حليفة روسيا، قلق طوكيو بشكل خاص.

وأكد كيشيدا الجمعة الماضي أثناء مؤتمر صحافي حول الأمن الإقليمي في سنغافورة، أن "أوكرانيا قد تكون آسيا الشرقية في المستقبل".