فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال ماكرون "نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية، وهذا الوضع سيكةن مصحوبا بخريطة طريق"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في كييف أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن "هذا الوضع سيكون مصحوبا بخريطة طريق".

وقال ماكرون "نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية" مشيرا إلى أن "أزمة الأمن الغذائي ترجع إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا وليس العقوبات الأوروبية"وأضاف: باريس وبرلين وروما وبوخارست تدعم منح أوكرانيا "فورًا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الخميس بدعم اوكرانيا "بدون لبس" في مواجهة الغزو الروسي، خلال زيارة غير مسبوقة لكييف مت قبل ايام من قرار الاتحاد الأوروبي حول منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد.

ووصل القادة الأوروبيون الثلاثة بالقطار إلى كييف الخميس قرابة الساعة 09,30 (06,30 ت غ)، في رحلة استغرقت نحو 10 ساعات وانطلقت من جنوب شرق بولندا.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال: "الهجوم الروسي على بلادي يعد عدوانًا على أوروبا كلها".وتابع: "مستعدون للاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي".ومضى في حديثه: "روسيا تعوق جهود السلام وترغب فقط في استمرار الحرب".

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا يجب ألا تتحول إلى كارثة عالمية.وذكر دراغي: "رسالتي الرئيسية من كييف أننا نرغب في رؤية أوكرانيا كجزء من الاتحاد الأوروبي".

أما المستشار الألماني أولاف شولتز فأعلن تأييده لمنح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن "ألمانيا تؤيد صدور قرار إيجابي لصالح أوكرانيا وينطبق نفس الشيء أيضا بالنسبة لجمهورية مولدوفا".وأضاف شولتز أن "أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية".

وفي الـ8:29 صباح اليوم، بتوقيت كييف، توقف قطار ليلي بصوت خافت في محطة قطارات كييف المركزية، وعلى متنه المستشار الألماني أولاف شولتز (64 عاما)، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (44 عاما)، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي (74 عاما).