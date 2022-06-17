الحرب في أوكرانيا: كييف تفرض تأشيرات دخول على الروس اعتبارا من 1 يوليو/تموز الوشيك

الإدارة الرئاسية:"من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن "الأمن هو الأولوية"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستطبق نظاما يفرض على الروسي الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها ويطبق القرار اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الوشيك، لينهي دخول الروس بلا تأشيرة إلى أوكرانيا، المطبق منذ استقلال الجمهورية السوفيتية السابقة في 1991.

وقال زيلينسكي على تطبيق تليغرام إن "الحكومة الأوكرانية ستتبنى قرارا رسميا بهذا المعنى خلال اليوم لمواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة أراضي البلاد" يأتي ذلك بعد نحو 4 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،

ومن جهته أوضح رئيس الإدارة الرئاسية أندريتش يرماك، أنه "على خلفية الحرب التي شنتها روسيا من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن "الأمن هو الأولوية".

وتربط بين سكان الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين اللتين تفصل بينهما حدود طولها نحو 2300 كيلومتر، علاقات عائلية.

وانخفض عدد الروس الذين يسافرون إلى أوكرانيا بشكل حاد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، الذي تلته حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدعم من الكرملين.