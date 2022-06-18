المستشار الألماني يؤكد أن العقوبات لن ترفع عن روسيا دون التوصل إلى اتفاق سلام مقبول مع أوكرانيا ويدعو إلى استمرار الحوار مع بوتين

تابع المستشار الألماني أنه "من الضروري" أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع بوتين، وسط جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا حتى تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مقبول للطرفين مع كييف، مضيفا أنه "من الضروري للغاية" استمرار الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس في تصريح لقناة “ARD”: “لن يتم رفع العقوبات التي فرضناها حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل مع أوكرانيا، وأي نوع من الاتفاق سيكون عادلا من وجهة نظر أوكرانيا، ولا يمكن تحديد ذلك إلا من قبل أوكرانيا”، مضيفا، وأضاف: “لا أحد في أوروبا يستطيع ولا ينوي أن يأمر الأوكرانيين بالتنازل”.

وتابع المستشار الألماني أنه "من الضروري" أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع بوتين، وسط جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأشار إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام مفروض على أوكرانيا.. أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أن رؤية موسكو لعالم كهذا هي وهم”.

ووصل شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس كييف الخميس.

وأجرى شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدة محادثات هاتفية مع بوتين، بشكل منفصل وجماعي، منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، وسط أزمة عالمية بإمدادات الغذاء لا سيما القمح الذي يعتبر البلدان من أكبر المصدرين له.