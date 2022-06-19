الأمين العام لحلف الناتو يؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تستغرق سنوات

حث ينس ستولتنبرغ، الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف مؤكدا أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" مضيفا أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.

وحث ينس ستولتنبرغ، الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف مردفا في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. يجب أن لا نتوانى عن دعم أوكرانيا.. حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء"، حسب موقع روسيا اليوم.

وأضاف ينس ستولتنبرغ، أن هذه الكلفة لا تقارن بالثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يوميا على خطوط الجبهة. واعتبر كذلك أنه في حال حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه في أوكرانيا كما فعل عند ضمه شبه جزيرة القرم في 2014، "فسنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد".

وتابع ينس ستولتنبرغ، أنه "في ظل هذه الظروف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف"، مؤكدا "مع أسلحة متطورة إضافية سيزيد احتمال صد قوات بوتين من دونباس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نبه الحلفاء الغربيين إلى ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، وحض على تقديم دعم متواصل لكييف أو المخاطرة بـ"أعظم انتصار للعدوان" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.