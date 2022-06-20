الأمل يتلاشى بانضمام سريع للسويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي

عضوية فنلندا والسويد ستجعل الحلف أقوى وستجعل كل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمنا. لدى تركيا مخاوف أمنية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات "بناءة" بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

وأكد بعد اجتماع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل "سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو واتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدما بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "عضوية فنلندا والسويد ستجعل الحلف أقوى وستجعل كل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمنا. لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة بشأن الإرهاب ينبغي معالجتها".

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الإثنين إن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد ليست "المهلة النهائية" لبت طلبي ترشح السويد وفنلندا إلى الحلف في وقت تهدد فيه تركيا بتعطيل انضمام البلدين.

وأضاف في ختام لقاء في بروكسل مع ممثلين للسويد وفنلندا "ستتواصل المحادثات. وما سيحصل لاحقا رهن بالخطوات التي سيتخذها" البلدان. لكن رغم ذلك، يبدو أن الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.

وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الماضي "بخطوات ملموسة" من السويد وفنلندا مع مطالبة أنقرة بالتزامات مكتوبة. وتتّهم تركيا البلدين، خصوصا السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "ارهابية".

كذلك، تطالب تركيا برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وكانت السويد من أولى الدول التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات. لكن على غرار الكثير من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا والتي قاتلت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة خصوصا.

وبعثت ستوكهولم ببعض الاشارات إلى أن الانضمام إلى الناتو قد يغير موقفها إزاء تصدير الأسلحة في ما يتعلق بتركيا.