الصحافي الروسي الفائز بنوبل السلام يبيع ميدالية الجائزة بـ103,5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا

الرسالة الأكثر أهمية اليوم هي أن يفهم الناس أن هناك حربا جارية وعلينا مساعدة الأشخاص الأكثر تعرضا للمعاناة

باع الصحافي الروسي ورئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلة دميتري موراتوف، في مزاد علني جرى الإثنين في نيويورك جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103,5 مليون دولار، لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال دميتري موراتوف في تسجيل فيديو نشرته "هيريتدج أوكشنز" إن الفوز بجائزة نوبل "يمنحك فرصة لإسماع صوتك". وتابع "الرسالة الأكثر أهمية اليوم هي أن يفهم الناس أن هناك حربا جارية الآن وعلينا مساعدة الأشخاص الأكثر تعرّضاً للمعاناة"، مشيراً بشكل خاص إلى "الأطفال في الأسر اللاجئة".

وكان المزاد نشطا جدًا وتخلله تصفيق كثيف وقام خلاله المزايدون بتشجيع بعضهم البعض لرفع السعر. وكان موراتوف يلتقط مقاطع فيديو لشاشة المزاد والأجواء في القاعة.

وأعلنت دار "هيريتدج أوكشنز" التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

وعندما عُرض السعر النهائي الذي كان يفوق السعر السابق بعشرات ملايين الدولارات، عّبر الحاضرون في القاعة عن دهشتهم بمن فيهم موراتوف نفسه.

ونال موراتوف الجائزة في 2021 بالاشتراك مع الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على "جهودهما في حماية حرية التعبير".