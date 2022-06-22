مقتل 500 عسكري أوكراني، وموسكو تغير عنوان السفارة الأميركية تكريما للانفصاليين الموالين لروسيا في اوكرانيا

غيّرت بلدية موسكو، العنوان الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الروسية تكريما للانفصاليين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة، وأن ما يصل إلى 500 عسكري لقوا حتفهم جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في نيكولايف (جنوب)، أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية: "نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية في 21 يونيو/حزيران، تم القضاء على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة في ورشات مصنع بناء السفن "أوكيان" في مدينة نيكولايف".

وفي نفس السياق أكد الأوكرانيون، اليوم الأربعاء، أن الضربات الروسية "تدمر كل شيء" في مدينة ليسيتشانك الصناعية الاستراتيجية لقريبة من سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس شرق البلاد".

وكتب سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك، حيث تتركز المواجهة بين الجيشين الروسي والأوكراني عبر تلغرام "الجيش الروسي يدك ليسيتشانك بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقاذفات الصواريخ".

ومن جانب آخر، غيّرت بلدية موسكو، اليوم الأربعاء، العنوان الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الروسية تكريما للانفصاليين الموالين لروسيا في اوكرانيا، وهي طريقة للتنديد بالدعم الأميركي لكييف.

وقالت البلدية في بيان إن "سفارة الولايات المتحدة في روسيا لديها عنوان جديد رسمي".

باتت البعثة الدبلوماسية الآن في ساحة "جمهورية دونيتسك الشعبية" اسم احدى المنطقتين الانفصاليتين في دونباس باوكرانيا اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما في شباط/فبراير قبل بدء الهجوم على اوكرانيا.

تم إعطاء هذا الاسم لمفترق طرق لم يكن يطلق عليه اسم حتى الآن قرب السفارة. أسماء الشوارع المحيطة بالبعثة الدبلوماسية لا تتغير.

تم اختيار هذا العنوان الرسمي الجديد بعد تصويت عبر الإنترنت نظمته سلطات موسكو وشارك فيه 278684 شخصا بحسب بيان البلدية.

تذكر هذه الخطوة باجراء مماثل قامت به الولايات المتحدة.

ففي 2018، تم إطلاق اسم "بوريس نيمتسوف بلازا" على قسم من الجادة الممتدة قرب سفارة روسيا في واشنطن في إشارة الى المعارض الروسي الذي تم اغتياله عام 2015 قرب الكرملين.