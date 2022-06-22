المستشار الألماني: أوكرانيا تحصل على الأسلحة التي تحتاج إليها "اليوم، وفي المستقبل"

شولتز:"تدريب الجنود على راجمات الصورايخ المتعددة التي وعدت بلاده أوكرانيا بها، سيبدأ في الأسبوع المقبل".

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء إن "أوكرانيا تحصل على الأسلحة التي تحتاج إليها بشكل خاص في المرحلة الحالية من الحرب"، مؤكدًا أن ألمانيا ستورد الأسلحة "اليوم، وفي المستقبل".مؤكدا أن "تدريب الجنود على راجمات الصورايخ المتعددة التي وعدت بلاده أوكرانيا بها، سيبدأ في الأسبوع المقبل".

وأشار شولتز إلى أنه "يجرى تدريب جنود أوكرانيين على دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد (الفهد)"، وكشف أنه "تم التوقيع منذ أيام قليلة بين أوكرانيا وقطاع الصناعة الألماني على عقد توريد نظام الدفاع الجوي أيريس-تي الذي يمكنه أن يحمي مدينة كبرى كاملة"

وأكد شولتز على قرب بدء أول عملية تبادل للأسلحة مع التشيك، مشيرًا إلى أن المحادثات مع شركاء تبادل آخرين تسير على قدم وساق.

وقبل قمتي الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أكد شولتز، أن أوروبا تقف موحدة إلى جانب الشعب الأوكراني "وسنواصل دعم أوكرانيا بشكل كبير ماليا واقتصاديا وإنسانيا وسياسيا وبالتأكيد بتوريد أسلحة"، مشيرًا إلى أن الدعم سيستمر "طالما احتاجت أوكرانيا إلى دعمنا".