مراسلون بلا حدود تتهم القوات الروسية بقتل الصحافي الأوكراني ماكس ليفين

وماكس ليفين هو واحد من ثمانية صحافيين قتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وآخرهم الفرنسي فريديريك لوكليرك-إيمهوف

نشرت منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء تحقيقاً أُجري في أوكرانيا، يُثبت قتل وربما تعذيب الصحافي الأوكراني ماكس ليفين من قبل الجنود الروس في آذار/مارس.

وماكس ليفين هو واحد من ثمانية صحافيين قتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وآخرهم الفرنسي فريديريك لوكليرك-إيمهوف، الذي قُتل بشظية من قذائف أطلقتها القوات الروسية في 30 أيار/ مايو.

وقالت مراسلون بلا حدود لوكالة فرانس برس، إنّ هذا "التقرير يحرّك شكوانا السادسة" أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضافت أنّ هذه الشكوى ستتعلّق "حصرياً بقضية ماكس ليفين" التي "تمّ ذكرها من بين عدة قضايا أخرى في شكوانا الخامسة في 27 أيار/مايو".

وُجدت جثة الصحافي الأوكراني ومرافقه الجندي أوليكسيي شيرنوف، في الأول من نيسان/أبريل في غابة على حافة موسشون، وهي قرية تبعد حوالى عشرين كيلومتراً عن كييف. وكان الرجلان قد اختفيا في 13 آذار/مارس.

وأرسلت منظمة مراسلون بلا حدود فريقاً من المحققين إلى المكان، من 24 أيار/مايو إلى الثالث من حزيران/مايو، ومن أعضائه المصوّر الحربي باتريك شوفيل الذي عمل مع ماكس ليفين لعدّة أيام في مقاطعة دونباس في نهاية شباط/فبراير.

وكتب المحقّقون الذين اعتمدوا على صور من مسرح الجريمة وعناصر مادية أخرى، في تقريرهم أنّ "التحقيقات كشفت عناصر تشير إلى أنّ الصحافي المصوّر ورفيقه قد أُعدما بدم بارد، بعدما تمّ استجوابهما وتعذيبهما على الأرجح من قبل القوات الروسية في يوم اختفائهما".