لأول مرة منذ الحرب: إسرائيل تفتح سفارتها في كييف

وكانت السفارة الاسرائيلية في كييف اغلقت قبل ثلاثة ايام من بدء الحرب في اوكرانيا

لأول مرة منذ الحرب في اوكرانيا، استأنفت السفارة الاسرائيلية في كييف نشاطها، وفتح السفير الإسرائيلي لدى اوكرانيا ميخائيل برودسكي السفارة مع طاقمه لعدة أيام، بغض تقديم خدمات قنصلية.

وفي البيان الصادر عن وزارة الخارجية ذكر أن أكثر من 80 شخصا حصلوا على الخدمات القنصلية من الطاقم في كييف، وتلبية لطلبات اضافية ايضا في مدينة لفيف، وقال السفير برودسكي بحسب "واينت" إن "التواجد الديبلوماسي الإسرائيلي في كييف هام جدا بالنسبة لنا ويشكل علامة اضافية لدعم إسرائيل في أوكرانيا"، اواعلنت وزارة الخارجية ان الخدمات القنصلية في كييف ولفوف ستكون متاحة بالتنسيق والتسجيل المسبق.

ويشار الى ان طاقم السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ترك كييف قبل بداية الحرب، وقبل ثلاثة ايام من اندلاعها تم نقل السفارة الى لفيف، ومن المتوقع ان يلقي الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي كلمة عبر الزوم في الجامعة العبرية، وهذا هو الخطاب الثاني للرئيس الاوكراني الى جمهور اسرائيلي وذلك بعد خطابه في الكنيست.

وصرح نائب السفير الاسرائيلي يوآف بتيترسكي في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنه "الى جانب الهند وبولندا ، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم خدمات قنصلية في كييف. نحن نصل الى هنا لعدة ايام في كل أسبوع وبعد ذلك نعود الى بولندا".