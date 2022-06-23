الرئيس الأوكراني لطلاب إسرائيليين:"ماريوبول تقريبا غير موجودة"

الرئيس الاوكراني يتوجه في كلمه اليوم الى طلاب الجامعة العبرية بمدينة القدس

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي في كلمة له أمام الطلاب والطاقم التدريسي في الجامعة العبرية باليوم :"انا متأكد بأنكم سمعتم ما الذي فعلته روسيا في مدينة ماريوبول، هي تقريبا غير موجودة فعليا اليوم، حتى قبل أربعة أشهر كان يعيش هناك نصف مليون شخص، حاليا فقط عشرات الآلاف الذين يعانون من التلوث والأمراض المعدية مثل الكوليرا، ماريوبول، المدينة التي يحاول فيها المحتلون الروس اسبوعا وراء أسبوع، إخفاء جرائمهم، كيف دفنوا الناس في مقابر جماعية، وهو نفس الأمر نفذ في آلاف المدن والقرى في أنحاء البلاد".

وأضاف زلنسكي للطلاب في الجامعة الاسرائيلية بمدينة القدس:"في المناطق التي نجحوا احتلالها بسرعة، يقومون باطلاق النار تجاه الأشخاص في الشوارع ، يغتصبون الأطفال ، أقاموا معسكرات اعتقال يعذبون بها الأشخاص. الآلاف من الاشخاص اصيبوا وقتلوا، يقومون يأسرون أشخاصا في روسيا وفقط عدد قليل منهم نجح بالعودة عن طريق دول أخرى الى اوكرانيا، عدد الاشخاص الذين اقتلعوا خلال الاشهر الأخيرة بلغ 12 مليون، ولا في اي مكان في اوروبا بعد 77 عاما من الحرب العالمية الثانية، لم يحدث فيه مثل هذا الامر".

وقال زلنسكي :"غدا سيبدأ الشهر الرابع للحرب الروسية ضد اوكرانيا" وتابع "انهم يدمرون مدننا، يحرقون كل شيئ في طريقهم، السلاح الرئيسي الذي يستخدمونه هو المدفعية والصواريخ ، والمحتلون يعملون بطرق بدائية ويستخدمون أكبر قدر ممكن من الأسلحة لتقليل المقاومة".

وتطرق الرئيس الأوكراني في بداية حديثه الى الصلة التاريخية بين أوكرانيا وإسرائيل ،وقال ان المدن الاوكرانية مليئة بالمواقع المرتبطة بالتراث اليهودي وشدد "هذه ليست مجرد حقائق تاريخية انها الحياة الواقعية التي جمعت بلدينا معا".