وزير الدفاع الأوكراني:وصول نظام راجمة الصواريخ "هيمارس" من الولايات المتحدة

ستمنح راجمات "هيمارس" القوات الأوكرانية القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية، وعلى مسافات محمية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، "وصول نظام راجمة الصواريخ هيمارس من الولايات المتحدة" والتي ستمنح القوات الأوكرانية القدرة على توجيه ضربات خلف الخطوط الروسية، وعلى مسافات محمية بشكل أفضل من أسلحة روسيا بعيدة المدى.

ويعد نظام "إم 142 هيمارس" إصدارا حديثا وأخف وزنا وأكثر رشاقة مثبتا على العجلات من راجمة الصواريخ المتعددة M270 المثبتة على الجنزير التي تم تطويرها في السبعينيات للقوات الأمريكية والحليفة.

وتتمتع الراجمة "هيمارس" بمدى حوالي 80 كيلومترا، ويمكنها حمل كبسولة واحدة محملة مسبقا تحتوي على 6 صواريخ موجهة عيار 227 ميلليمترا، أو كبسولة واحدة ضخمة محملة بصاروخ تكتيكي من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

ويمكن لـ"هيمارس" إزالة الكبسولة التي تم استهلاكها وتحميل واحدة جديدة خلال دقائق، بدون مساعدة المركبات الأخرى، لكن ستحتاج الطواقم إلى بعض التدريب.وتتمتع الصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بمدى يقارب ضعف مدى مدافع هاوتزر M777 التي أرسلتها الولايات المتحدة مؤخرًا إلى القوات الأوكرانية.

ويمكنها أيضا تهديد مستودعات الإمداد الروسية، وسط اعتقاد غربي بأن القوات الروسية تعاني مشاكل لوجستية.