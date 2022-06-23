سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل: بوسع إسرائيل أن تكون مصدرًا بديلاً هامًا للغاز الروسي

صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أن لإسرائيل والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة وهي "منع تعاظم قوة إيران"

صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ديميتر تازانتشيف أن لإسرائيل والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة وهي "منع تعاظم قوة إيران". وتطرق السفير إلى المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى العظمى والتي تقبع الآن بحالة جمود وقال خلال لقاء أجراه معه استوديو واينت اليوم الخميس "أنا واثق من أننا سنصل في نهاية الأمر إلى اتفاق وإلى السبيل لوقف إيران".

ونوه السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم وزنًا للمحادثات وللخطوات الدبلوماسية لحل الأزمات ويفضلها على العمليات العسكرية. وأضاف "نحن نرى أن الطريق الأمثل لحل الأزمة مع طهران هو عبر التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 والذي أثبت نجاعته.

وأوضح السفير ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسرائيل، "أن إسرائيل تقرر ماذا ستفعل. من جانبنا نحن نرى أن الأمر يستدعي العلاج بالمحادثات الدبلوماسية. أنا أعتقد أن إيران تحاول الوصول إلى حالة من المفاوضات ونحن نحاول أن نفتح المجال أمامهم".

وتطرق السفير إلى عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل وقال "نأمل أن ينجح الإسرائيليون باختيار الرجل المناسب لقيادتهم". وأعرب السفير عن اعتقاده بأن الانتخابات ليست بالضرورة أمرا سيئًا، فالانتخابات برأيه متطلب جوهري للديمقراطية وأن الانتخابات تسير عادة بشكل جيد في إسرائيل. لقد لمسنا تعاونًا من الحكومة السابقة خلال الأشهر الأخيرة ونأمل أن يستمر هذا التعاون.

وبالنسبة للتعاون بمجال الطاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قال السفير"التعاون في هذا المجال هو مثال على كيفية التعاون بشكل صحيح. نحن نحترم الاتفاقيات الإبراهيمية، التي جاءت في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة للطاقة. نعتقد أن الجميع يستفيد من هذا التعاون - الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر."