بوتين يدعو دول بريكس إلى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للغرب

ندد خصوصا بمحاولات هذه الدول الغربية "استغلال الآليات المالية لجعل العالم أجمع مسؤولا عن أخطائها

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) الى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية، على خلفية العقوبات غير المسبوقة المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي أعلنها ضد السلطات في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال قمة افتراضية للمجموعة "فقط عبر الاستناد إلى تعاون صادق وذي فائدة متبادلة، يمكن أن نبحث عن مخارج للوضع المتأزم الذي يضرب الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية والمتهورة لبعض الدول"، في إشارة الى تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي والذي يتجاوز في رأيه أخطار الحرب على أوكرانيا.

وندد خصوصا بمحاولات هذه الدول الغربية "استغلال الآليات المالية لجعل العالم أجمع مسؤولا عن أخطائها في موضوع السياسة الاقتصادية العامة".

وأكد الرئيس الروسي أن "دورا قياديا تؤديه دول بريكس هو أمر ضروري أكثر من أي وقت لبلورة سياسة توحيدية، إيجابية تهدف الى إنشاء نظام (عالمي) يكون فعليا متعدد القطب". وفي رأيه أن بريكس يمكن أن تعول في هذا السياق على دعم "دول عدة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تتطلع الى ممارسة سياسة مستقلة".

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس الدول الإفريقية إلى "الوقوف إلى جانب أوكرانيا" في ظل مخاوف من مخاطر حدوث أزمة غذاء عالمية خطرة جراء الغزو الروسي تطال إفريقيا بوجه خاص.

وقال كوليبا في مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع صحافيين أفارقة "من المنطقي أن يقف الأفارقة إلى جانب أوكرانيا"، وحضّ الدول الإفريقية على "عدم شراء الحبوب الأوكرانية المسروقة" على قوله من روسيا.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن "روسيا تعوق حاليًا 57 سفينة مليئة بالحبوب"، بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود. وقال آسفا "لا يمكننا الآن سوى استخدام الطرق والسكك الحديد والأنهار".