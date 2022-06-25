الجيش الأوكراني: صواريخ أُطلقت من بيلاروس باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية

معلوم أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الجيش الأوكراني اليوم السبت، أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر فيسبوك "نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ"، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا حتى الآن.

وأضافت أن "بنى تحتية تضررت" بدون تحديد ما إذا عسكرية أم مدنية.

وتقع بلدة ديسنا الصغيرة التي كان يبلغ عدد سكانها قبل اندلاع الحرب 7500 نسمة، على بعد 70 كلم نحو شمال كييف كما تفصلها المسافة نفسها عن الحدود الجنوبية لبيلاروس.

وتأتي هذه الضربة في وقت من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو السبت في سان بطرسبرغ في روسيا، قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بيلاروس الخميس والجمعة.

ومع أن بيلاروس لم تنخرط في النزاع الأوكراني في هذه المرحلة، إلا أنها قدّمت دعما لوجستيا للقوات الروسية، خصوصًا في الأسابيع الأولى من الغزو.

ومذاك، تستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا أساسًا، بيلاروس التي يحكمها لوكاشنكو منذ 1994.