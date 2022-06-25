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بوتين: موسكو ستسلم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية

i24NEWS - AFP

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صورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.
Russian Defense Ministry Press Service via APصورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.

وأضاف بوتين "سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين والغرب على خلفية الحرب في اوكرانيا.

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وقال بوتين في مستهل لقائه لوكاشنكو في سان بطرسبورغ كما نقل التلفزيون الروسي، "في الاشهر المقبلة، سنزود بيلاروس منظومات صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية".

وفي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التأزم في العلاقات بين موسكو والدول الغربية، أشار الرئيسان إلى أنهما يعتزمان تحديث أسطول سلاح الجو البيلاروسي لجعل طائراته قادرة على حمل أسلحة نووية.

وقال بوتين إن "الجيش البيلاروسي يستخدم (طائرات) عدة طراز سو-25. يمكن تحسينها في شكل ملائم. وهذا التطوير يجب ان يتم في مصانع طائرات في روسيا والبدء بتدريب الطواقم بما ينسجم مع ذلك".  وأضاف بوتين "سنتوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك".

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