الولايات المتحدة تعلن شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا

تشمل ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني

كشف مصدر مطلع، أنه من المرجح أن تعلن أمريكا هذا الأسبوع عن شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني إنه يريدها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس المنصرم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار.

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن هذه الحزمة ترفع إجمالي المساعدات العسكرية منذ بدء الحرب لـ6.1 مليار دولار، موضحا أن الحزمة الأخيرة تضم "أسلحة ومعدات، بينها أنظمة صواريخ مدفعية متنقلة (هيمارس).. وآلاف الذخائر وقوارب مخصصة للدوريات البحرية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "إن تدفق المساعدة الأمنية الأمريكية، يأتي ضمن تحالف يضم أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا ".وأشارت إلى أن هذه المساعدات تحسّن "قدرة كييف على الدفاع عن سيادتها على أراضيها، وتحقق انتصارات صعبة في ساحات المعارك".