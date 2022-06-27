بوتين يزور طاجيكستان الثلاثاء في أول رحلة له منذ غزو أوكرانيا و زيلينسكي يطلب من قادة "جي 7" إنهاء الحرب قبل نهاية العام

حضّ الرئيس الأوكراني قادة دول مجموعة السبع على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم غدا الثلاثاء، بزيارة طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "من المقرر ان يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غدا" فيما ينتظر أن يزور الرئيس الروسي تركمانستان الأربعاء للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.

ومن جانب آخر، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع اليوم الاثنين على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، كما أفادت مصادر داخل قمة المجموعة المقامة في قصر إلماو في ألمانيا.

وأشارت المصادر إلى أن زيلينسكي الذي تحدث عبر الفيديو خلال اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع "كانت لديه رسالة قوية جدا قائلا إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام". ودعا قادة الدول السبع إلى "تشديد العقوبات" على موسكو.