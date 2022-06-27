ارتفاع عدد ضحايا الغارة الصاروخية على مركز تسوق في أوكرانيا إلى 16 قتيلا وأكثر من 59 جريحا

"لا يوجد خطر على الجيش الروسي، ولا قيمة استراتيجية للمكان. كل ما في الأمر أن الناس طلبوا خوض حياة طبيعية"

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف، أمس الإثنين، مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلا و59 جريحا بينهم 25 في المستشفى، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال مدير أجهزة الإسعاف المواطنين سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام أن فرق الإسعاف تركز جهودها في الوقت الراهن على أعمال "الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخماد الحرائق"، مشيراً إلى أنّ "جميع فرق التدخّل تعمل بأقصى طاقتها" و"ستواصل العمل على مدار الساعة".

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن صواريخ أصابت مركزًا تجاريًا في مدينة كريمنشوك الأوكرانية مساء اليوم (الاثنين)، وقد تواجد فيه أكثر من ألف شخص. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 بينهم 9 بحالة حرجة. كما أفادت الأنباء أن العديد من قوات الإنقاذ موجودة في الموقع وأن جهود الإنقاذ مستمرة، حسبما أفادت وكالات.

ونشر زيلينسكي بحسب N12 مقطع فيديو على صفحة تلغرام الرسمية الخاصة به جاء فيه أن المركز التجاري في مقاطعة بولتوفا اشتعلت فيه النيران وأكد أنه كان هدفًا مدنيًا وليس بنية تحتية عسكرية: "لا يوجد خطر على الجيش الروسي، ولا قيمة استراتيجية للمكان. كل ما في الأمر أن الناس طلبوا خوض حياة طبيعية". وأضاف زيلينسكي في بيانه: "روسيا تواصل التنفيس عن غضبها على المواطنين العاديين. ولا جدوى من ترجي الأمل بالإنسانية من جانب الروس".