روسيا تنفي تخلفها عن سداد ديونها وتتهم الغرب بافتعال أزمة

"عدم حصول المستثمرين على الأموال ليس نتيجة عدم السداد بل ناتج عن تصرفات أطراف ثالثة، وهو ما لا يعتبر تخلفا

نفت روسيا الإثنين تخلفها عن سداد ديونها، لكنها أقرت بعدم وصول قسطين إلى دائنين بحلول الموعد النهائي الأحد، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. ولم يسبق لروسيا أن تخلفت قط عن سداد ديونها الخارجية منذ عام 1918.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان الإثنين إن "عدم حصول المستثمرين على الأموال ليس نتيجة عدم السداد بل ناتج عن تصرفات أطراف ثالثة، وهو ما لا يعتبر مباشرة... حالة تخلف عن السداد". من جهته صرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن "المزاعم بشأن التخلّف عن السداد خاطئة تماما"، في إشارة إلى إعلان وكالات أنباء مالية تخلف بلاده عن السداد.

رغم أن موسكو تتمتع بإمكانيات وفيرة، إلاّ أن العقوبات التي فرضت عليها بعد هجومها على أوكرانيا حرمتها من إجراء تحويلات بالعملات الغربية لسداد الفوائد وديونها الخارجية المقومة بالدولار أو اليورو.

وفي خطوة استباقية، دفعت وزارة المالية الروسية مقدمًا اعتبارًا من 20 أيار/مايو فوائد بنحو 100 مليون دولار قبل الدخول النهائي للعقوبات حيز التنفيذ بعد ذلك بخمسة أيام. لكن الوزارة الروسية تؤكد أن ذلك المبلغ لم يتم تحويله إلى الدائنين بعد أن عطّله الوسطاء المصرفيون بموجب العقوبات.

لذلك اعتُبرت روسيا في حالة تخلف عن السداد منذ مساء الأحد، الموعد النهائي لسداد الدفعات المعنية. ومن المرجح أيضًا أن تتخلف موسكو عن كل آجال استحقاق ديونها الخارجية المقررة في نهاية العام والبالغة مئات ملايين الدولارات.

وتواصل وزارة المالية الروسية التشديد على أن "أنظمة الدفع والمقاصة الدولية حصلت على الأموال في الوقت المحدد وبالكامل ولديها الوسائل القانونية والمالية لتحويل الأموال المعنية إلى المستلمين النهائيين". هاتان الدفعتان هما آخر ما حاولت موسكو سداده بالعملات الأجنبية، فمنذ نهاية أيار/مايو أعلنت روسيا أنها ستسدد بالروبل ديونها المقومة بالدولار أو اليورو لكن ذلك يعرضها أيضًا إلى التخلف عن السداد.