أوكرانيا تتوعد بـ"المعاملة بالمثل" للمسافرين الإسرائيليين بشأن سياسة اللاجئين

معظم الأوكرانيين غير المؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة الإسرائيلي قد غادروا البلاد بالفعل"

قال سفير اوكرانيا لدى إسرائيل يفغن كورنيتشوك، أمس الإثنين، إن بلاده تدرس "إلغاء الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين ردا على القيود المفروضة على اللاجئين الأوكرانيين التي فرضتها إسرائيل في أعقاب الغزو الروسي"

وقال السفير يفغن كورنيتشوك لصحيفة "هآرتس" إن "المسؤولين الأوكرانيين يناقشون الأمر مع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيلي، وأنه إذا لم تنجح المحادثات، فإن كييف ستنظر في المعاملة بالمثل" .

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا ستنظر في إلغاء الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، قال كورنيتشوك "هذا يعتمد. ربما سيستمعون إلينا ". وأشار إلى أن "معظم الأوكرانيين غير المؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة الإسرائيلي قد غادروا البلاد بالفعل"

جاءت انتقادات السفارة الأوكرانية في تل أبيب في أعقاب إدانة سابقة من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي قال الأسبوع الماضي للطلاب في الجامعة العبرية في القدس أنه في حين أن العديد من الدول الأوروبية "فعلت كل ما بوسعها لاستضافة العائلات الأوكرانية ، فإن إسرائيل" أوقفت نظام الإعفاء من التأشيرات. . "

في كل رأس السنة اليهودية الموافقة لشهر سبتمبر/ايلول من كل عام ، يسافر آلاف الإسرائيليين لأداء فريضة الحج إلى مدينة أومام بوسط أوكرانيا حيث يوجد موقع قبر الزعيم الحسيدي الراحل الحاخام نحمان من بريسلوف"

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، قامت إسرائيل بترحيل آلاف الأوكرانيين - من بين أكثر من 21000 لاجئ من غير المشمولين بقانون العودة، وبقي 14500 فقط في إسرائيل بحلول يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" يُعتقد أن "الباقين موجودون في أوروبا أو في أوكرانيا، ولا يُعتبر أولئك الذين ما زالوا في إسرائيل لاجئين."