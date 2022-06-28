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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشأن القصف الصاروخي الأخير على أوكرانيا

i24news

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.
STR / Ukraine's State Emergency Service / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لتدارس الأوضاع في اوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لتدارس الأوضاع في أوكرانيا على خلفية القصف الصاروخي الروسية الأخير، الذي استهدف مركز تسوق يعج بالزوار، ما أوقع في المحصلة 18 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى.

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ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الطارئ مساء الثلاثاء عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على ما أفادت صحيفة الرأي الأردنية.

وقال متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الغارة الصاروخية التي أوقعت خسائر بشرية فادحة باستهدافها مركزًا تجاريًا في كرمنتشوك بوسط البلاد "هي المحور الرئيس" للاجتماع المقرر عقده مساء الثلاثاء. وأضاف أنه سيتم مناقشة أيضًا القصف في جميع انحاء كييف الأحد. 

يذكر ان الغارة الروسية باغتت الإثنين، متسوقين أبرياء بحسب زيلينسكي وأحدثت دمارًا كبيرًا فضلاً عن مصرع 18 مواطنًا وإصابة 59 يخضعون للعلاج في المستشفيات.  

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن استنكاره لتلك العملية وقال: "العالم مذعور من من الضربة الروسية على مركز تسوق في أوكرانيا". ووصف الضربة الصاروخية في تغريدة بأنها "الأحدث في سلسلة فظائع" مشيرًا إلى مواصلة بلاده دعم أوكرانيا وسط تأكيده على "ضرورة محاسبة المسؤولين في روسيا عن هذه الفظائع".  

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