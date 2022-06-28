الخارجية الروسية تدرج 25 أمريكيا على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها من بينهم زوجة جو بايدن وابنته

من بينهم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس ومجموعة"ماكفول يرماك"

ذكرت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج 25 أمريكيا على قائمة الممنوعين من دخول روسيا من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ي وأعضاء مجموعة "ماكفول يرماك" بالاضافة إلى جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن وابنته آشلي.

وتتضمن اللائحة أيضا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه. وبايدن ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلًا.

وجدير بالذكر أن مجموعة "ماكفول يرماك" تتولى مهمة مراقبة الشأن الروسي والتوصية بفرض عقوبات ضد موسكو.

وعادة من تلجأ روسيا إلى سلاح العقوبات كرد على تعرضها لعقوبات غربية قوية ضدها منذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.