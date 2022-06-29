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الخارجية السورية تعلن رسميا اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

i24NEWS - AFP

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الرئيس السوري بشار الأسد
SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFPالرئيس السوري بشار الأسد

كانت الرئاسة السورية أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين المنشقين عن أوكرانيا في فبراير/شباط المنصرم.

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن "دمشق قررت الاعتراف رسميا باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية» في شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

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وكانت الرئاسة السورية أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين المنشقين عن أوكرانيا في فبراير/شباط المنصرم.

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