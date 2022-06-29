تحرير 144 جنديًا أوكرانيًا في أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي

تبادلت موسكو وكييف أسرى مرات عدة منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء عن تحرير 144 جنديًا أوكرانيًا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو، دون الكشف عن تفاصيل حول إجراء عملية التبادل أو عدد الأسرى الروس الذين حرروا صمن الصفقة.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تلغرام "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل. من بين الجنود المحررين، هناك 95 من المدافعين عن ازوفستال.

وأضاف أن 43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى فوج ازوف، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة تم دمجها في الجيش الأوكراني، في حين تعتبر روسيا هذه الوحدة منظمة من النازيين الجدد وترى بوجوب محاكمتهم.

تبادلت موسكو وكييف أسرى مرات عدة منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء حرر خلالها 17 سجينا أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصوّرة عشية مواصلة عمليات الإجلاء من مجمع آزوفستال المحاصر في 17 أيار/مايو من العام الجاري "إنّ الأمر الأهمّ هو "إنقاذ حياة رجالنا". وأضاف "أريد التأكيد على أنّ أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء. هذا هو مبدأنا".