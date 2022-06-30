الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا لدى موسكو احتجاجا على "اللغة العدائية" من لندن

روسيا:"التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية بإزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسي".

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى موسكو وأبلغتها احتجاجها على التصريحات "غير اللائقة" التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني عن الرئيس فلاديمير بوتين، "التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية بإزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسي".

وفي وقت سابق، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إن هذه ليست إشارة لبقة تماما من جانب جونسون على ما يحدث اليوم. وأضاف بوتين: "أود فقط أن أذكر بأحداث التاريخ الحديث، عندما قررت مارجريت ثاتشر بدء الأعمال القتالية ضد الأرجنتين من أجل جزر فوكلاند، ها هي امرأة، اتخذت قرار بدء الأعمال القتالية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الجزر المذكورة تقع على مسافة بعيدة جدا عن بريطانيا"، وتابع "أين هذه الجزر وأين بريطانيا؟ كل ذلك كانت تمليه طموحات إمبراطورية لا أكثر، ومحاولة لتأكيد الصفة الإمبراطورية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال في مقابلة مع قناة "ZDF" إن "بوتين لم يكن ليطلق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لو كان امرأة"، وشدد جونسون على أن تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا "مثال ممتاز على الفحولة السامة".