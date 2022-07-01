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17 قتيلا بغارة جوية روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية

i24NEWS - AFP

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.
STR / Ukraine's State Emergency Service / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.

لصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.

قتل 17 شخصا في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي فجر الجمعة.

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وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إنّ "عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى 17". وأضاف أنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.

وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً من تسع طبقات يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر" التي تبعد حوالى 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.

وفي بادئ الأمر أعلنت فرق الإسعاف أنّ القصف أسفر عن سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.

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