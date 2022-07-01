الحرب في أوكرانيا: النرويج ترصد نحو مليار يورو لمساعدة كييف

ستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات الأوكرانية.

أعلنت النرويج، الجمعة، مساعدة أوكرانيا بنحو مليار يورو، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إلى كييف، وهي مساعدات تضاف إلى سابقة أعلنتها أوسلو، وستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات الأوكرانية.

وقال ستور في ابيان "نقف مع الشعب الأوكراني، نحن نساهم في دعم نضال الأوكرانيين من أجل الحرية، إنهم يقاتلون من أجل بلدهم، وأيضاً من أجل قيمنا الديمقراطية".

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" أن رئيس الحكومة تأثّر بما رآه خلال زيارته ووصف القرية بأنّها "لمحة من الجحيم على الأرض".

وكانت أوسلو ، قد أعلنت، الأربعاء المنصرم، عن تقديم ثلاث منظومات لإطلاق صواريخ متعدّدة لأوكرانيا، وتسعى كييف للحصول على هذه الأسلحة بشكل خاص.