الولايات المتحدة تعلن عن تزويد أوكرانيا ذخيرة ونظامين للدفاع الجوي

قال المتحدث إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة"

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أمس الجمعة، أنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها حيث يحتدم القتال.

وقال المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيّرة".

وسلط المتحدث الضوء على "تعاون النروج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية".

تتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس التي دخلت مؤخرًا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

يمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ كروز.

هذه الدفعة الجديدة من المعدات ومصدرها مخزونات الجيش الأميركي، ترفع إلى 6,9 مليار دولار إجمالي المساعدة الأميركية لكييف منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير.