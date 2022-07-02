وزارة الدفاع الروسية تؤكد تدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في دونباس وميكولايف

يستمر القتال حول ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية لم يحتلها الروس بعد في منطقة لوغانسك إحدى مقاطعتين في حوض دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في دونباس وميكولايف، وتدمير مستودع أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في خاركيف، باستخدام أسلحة عالية الدقة، وكذلك قصف 3 مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.

ويستمر القتال حول ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية لم يحتلها الروس بعد في منطقة لوغانسك إحدى مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل، حسب موقع العربية.

وأفاد موقع "كييف إندبندت" أن السلطات الروسية بدأت في إصدار جوازات سفر في إقليم دونيتسك الانفصالي. ووفقا للمصادر، فقد بدأت العملية حتى الآن في موقعين لفائدة المقيمين في هذه المنطقة بإقليم دونباس.

ومن حانبه، أكد رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وكتب على تطبيق "تيلغرام": "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ". ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

ودمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى إيفانو درايفكا وسيفرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونيكولايف وليبيتيخا في منطقة نيكولاييف، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على مصفاة نفط في ليسيتشانسك.