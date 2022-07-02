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لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بيلاروس

i24NEWS - AFP

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يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مكالمة فيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس وبيلاروسيين في مينسك ، بيلاروسيا ، الخميس 1 يوليو 2021.
(Pavel Orlovsky/BelTA Pool Photo via AP)يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مكالمة فيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس وبيلاروسيين في مينسك ، بيلاروسيا ، الخميس 1 يوليو 2021.

ويعتمد نظام لوكاشنكو الذي يخضع لعقوبات غربية شديدة، بشكل كبير على روسيا عسكريا واقتصادي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو السبت إن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروس، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.

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وأكد لوكاشنكو بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "بلتا"، "يتم استفزازنا. يجب أن أبلغكم بأنه قبل ثلاثة أيام، ربما أكثر، حاولوا من أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية في بيلاروس. الحمد لله، اعترضت أنظمة بانتسير للدفاع الجوي كل الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية".

وأضاف "أكرر لكم، كما قلت قبل أكثر من عام، لا نية لدينا للقتال في أوكرانيا". ومنذ بدأ الكرملين غزوه لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، كانت بيلاروس، حليفة روسيا، بمثابة قاعدة خلفية للقوات الروسية.

ويعتمد نظام لوكاشنكو الذي يخضع لعقوبات غربية شديدة، بشكل كبير على روسيا عسكريا واقتصاديا. والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستسلم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ إسكندر-إم القادرة على حمل رؤوس نووية.

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