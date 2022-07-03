ثلاثة قتلى بعد "انفجارات قوية" في بيلغورود الروسية المجاورة لأوكرانيا

قال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف"نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"

قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة "انفجارات قوية" هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا الأحد.

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" "نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.

ولم تعقب من جانبها، السلطات الأوكرانية على الحادثة.

يذكر أنه في الأول من نيسان/أبريل اشتعلت النار في مستودع وقود روسنفت في بلدة بيلغورود، على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الروسية مع أوكرانيا. و قال الحاكم المحلي وقتئذ، إن طائرات هليكوبتر أوكرانية نفذت غارة على منشأة لتخزين الوقود في بلدة بيلغورود بغرب روسيا.