وزير الخارجية الروسي يؤكد أن تسريب مكالمة بوتين وماكرون انتهاك للبروتوكول الدبلوماسية

أضاف وزير الخارجية الروسي "نحن نقود المفاوضات دائما على نحو لا يتضمن أي شيء نخجل منه"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن نشر نص مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد انتهاكا للبروتوكول الدبلوماسي.

وأوضح لافروف خلال رحلة لفيتنام "مبادئ السلوك الدبلوماسي لا تنص على تسريبات أحادية الجانب (مثل) التسجيلات"، مشيرا إلى أن إلى أن "روسيا ليس لديها ما تخجل منه في محتوى المحادثة بين الزعيمين".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "نحن نقود المفاوضات دائما على نحو لا يتضمن أي شيء نخجل منه. نقول دائما ما نفكر فيه ومستعدون للرد على ما قلناه وشرح موقفنا".

يشار إلى أن لافروف يقوم بزيارة تستغرق يومين لفيتنام في الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورفضت فيتنام المقربة تاريخيا من روسيا، حتى الآن، إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.