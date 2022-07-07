أوكرانيا لن تسمح للإسرائيليين بدخول البلاد خلال الأعياد اليهودية خشية على سلامتهم

اعتذر السفير عن تعذر بلاده استقبالهم خوفَا على حياتهم وناشدهم الصلاة لأجل انتهاء الحرب بأوكرانيا قبل رأس السنة

أعلنت السفارة الأوكرانية في إسرائيل اليوم الخميس أنه لن يكون بالإمكان السماح للإسرائيليين بالوصول إلى مدينة أومان خلال فترة الأعياد اليهودية (أعياد تشري) وذلك خشية على سلامتهم في ظل الحرب المستمرة ضدها من قبل روسيا، وفق النشر في معاريف.

وتعرف أومان بأهميتها الكبيرة بالنسبة لمجموعة بريسلاف اليهودية المتدينة، والذين يصلون بمجموعات كبيرة للاحتفال بذكرى مؤسسها الحاخام ناحمان من بريسلاف.

وجاء في البيان "هل تخططون لزيارة أومان فترة رأس السنة؟ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لن يتمكن الزوار من دخول البلاد. كل عام قبل رأس السنة اليهودية، يسافر الزوار من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم إلى أوكرانيا للصلاة عند قبر الحاخام وأماكن مقدسة أخرى. لكن هذه السنة، الحرب الروسية المستمرة تلقي بظلالها على إمكانية إجراء احتفالات روش هاشانا".

ووجه سفير أوكرانيا في إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، رسالته إلى جمهور المتدينين اليهود عبر وسائل الإعلام الحريدية واعتذر خلالها عن تعذر بلاده استقبالهم خوفَا على حياتهم وناشدهم الصلاة لأجل انتهاء الحرب في أوكرانيا قبل موعد رأس السنة العبرية حتى "تتمكنوا من العودة إلى أاوكرانيا وزيارة قبور الصالحين".