بوتن: روسيا "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا

وجه بوتين رسالة تحد للدول الغربية الخميس: "فلتجرب أن تلحق الهزيمة بموسكو "في ساحة المعركة"

أفادت تقارير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس "إن روسيا لم تبدأ الأمور الجدية بعد في أوكرانيا" في تلميح إلى ما هو قادم من تصعيد.

وكان الرئيس الروسي بوتين قد قال بلهجة متحدية موجها كلامه للدول الغربية الخميس: "فلتجرب أن تلحق الهزيمة بموسكو "في ساحة المعركة"، وذلك بعدما سرع الأميركيون والأوروبيون وتيرة تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما نقل التلفزيون وقائعه "اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا".