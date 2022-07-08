الحرب في أوكرانيا: "برلمان دونيتسك" يقرر وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المغربي إبراهيم سعدون

"بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة"

أعلن برلمان "جمهورية دونيتسك الشعبية" الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا، اليوم الجمعة، عن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين الأجانب بتهمة حمل السلاح مع أوكرانيا، ومن بينهم المغربي ابراهيم سعدون.

وقال برلمان "جمهورية دونيتسك الشعبية"في بيان "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا للحاجة إلى حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام".

وكانت المحكمة العليا في دونيتسك قد أعلنت بداية الأسبوع عن توصلها بطلب طعن في حكم الإعدام الذي أصدرته في حق الطالب المغربي المعتقل في شرق أوكرانيا، ابراهيم سعدون.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية بيانا للمحكمة، قالت فيه أنها “في الأول من يوليو/تموز الجاري، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا”.

محامية سعدون، يلينا فيسنينا، كانت قد صرحت يوم الجمعة بأنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن مصادر من سفارة المملكة بكييف قولها، إن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون “ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.